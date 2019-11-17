شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على "فيس بوك ماسنجر" والان مع تفاصيل الخبر
ولكن لا يعلم المستخدم، أنه يمكنه استعادة تلك الرسائل المحذوفة عبر "فيس بوك ماسنجر" بسهولة شديدة، ويقدم موقع "بزنس إنسايدر" طرق مختلفة لاستعادة الرسائل المحذوفة على تطبيق "فيس بوك ماسنجر".
ويختلف ذلك باختلاف استخدام فيس بوك ماسنجر عبر نسخة سطح المكتب، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية على نظامي تشغيل "أندرويد" أو "آي أو إس" عبر هواتف "آيفون".
- ثبت تطبيق Stellar Data Recovery عبر هاتفك "أندرويد".
- افتح التطبيق، الذي هو عبارة عن أداة مخصصة لاستعادة الرسائل المحذوفة ومقاطع الفيديو الصور وجهات الاتصال وكل بيانات الوسائل المتعددة.
عبر فيس بوك سطح المكتب:
- قم بتوصيل هاتف "أندرويد" بحاسبك الشخصي أو المحمول، وقم تشغيل تطبيق Stellar Data Recovery من على هاتفك.
- انقل تفعيل التطبيق إلى حاسبك الشخصي أو المحمول.
- ابدأ في اختيار البيانات التي ترغب في استردادها من هاتفك الذكي، ثم قم بتصدير الملف ونقله إلى حاسبك المحمول أو الشخصي.
- ستجد أن البيانات المحذوفة محفوظة في ملفات بصيغة PDF.
- لا يمكن تثبيت تطبيق Stellar Data Recovery على هواتف "آيفون".
- انتقل إلى إعدادات فيس بوك الخاصة بك.
- اذهب إلى خاصية عرض وتحميل جميع المعلومات عن نشاط فيس بوك السابق الخاص بك.
- سيصل لك مجموعة من الرسائل الكاملة بكل نشاطك عبر فيس بوك وفيس بوك ماسنجر، من بينها كل رسائلك المحذوفة عبر التطبيق.
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