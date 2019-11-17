شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقمار نبتون ترقص فى الفضاء معا فى ظاهرة غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ظاهرة غريبة تحدث بين أقمار نبتون حيث تمارس حالة من الرقص التجنبى لضمان عدم الاقتراب من بعضها البعض، والذى يشبه الباليه فى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذا الأمر يعد صعبا، نظرًا لأن طرقهم المدارية مفصولة بمسافة 1150 ميلًا فقط (1850 كيلومترًا)، لكن الأقمار نفسها لا تقترب أبداً من مسافة 2200 ميل (3450 كيلومترًا) بإتباع هذه الطريقة.



اقمار نبتون

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وإذا نظر أحد المراقبين إلى مدارات الأقمار، فإنهم سيرون القمر نياد يتراجع أعلى وأسفل جاره ثالاسا بسبب مداره المائل قليلاً، بالإضافة إلى ذلك، تتماشى رقصاتهم بحيث تدور نياد في كل 69 مدارًا في ثالاسا 73 مرة، ثم تبدأ الرقصات الخاصة بهم مرة أخرى من البداية.

وقالت مارينا بروزوفيتش، وهي رائدة في مجال النظام الشمسي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا، "نشير إلى هذا النمط المتكر، حيث إن هناك العديد من الأنواع المختلفة من الرقصات التي يمكن أن تتبعها الكواكب والأقمار والكويكبات، لكن هذا لم يسبق له مثيل من قبل."