شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيقات المثبتة مسبقًا على هواتف أندرويد مليئة بالثغرات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبحاث الأمان Kryptowire مؤخرًا تقريرها لعام 2019 عن حالة البرامج الثابتة التي يتم تثبيتها مسبقا من قِبل الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد، حيث عثروا على أكثر من 140 من الأخطاء التي يمكن استغلالها لأغراض ضارة.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فكشف التقرير عن وجود ما يصل إلى 140 تطبيق تم تثبيتها مسبقا على أجهزة أندرويد رخيصة الثمن، بها العديد من الثغرات مثل التنصت عبر الميكروفون وتغيير الأذونات أو سرقة البيانات خلسة ونقلها إلى الشركة المصنعة بدون إبلاغ المستخدمين مطلقا.

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وقد عثرت شركة Kryptowire على هذه الأخطاء على هواتف من قبل 29 مصنعًا مختلفًا من مجهولين نسبيًا مثل Cubot و Doogee إلى شركات أخرى شهيرة، وبالنظر إلى أن غالبية هواتف أندرويد تأتى بالعديد من التطبيقات المثبتة مسبقا فإن نقاط الضعف هذه تشكل تهديدًا متزايدًا للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشكلة ليست قابلة للحل.