تكنولوجيا: هواوي تخطط لتطوير هاتف بتصميم صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لمنافسة هاتف Motorola Razr الذي أطلق مؤخراً، وشركة هواوي هي واحدة من الشركات التي أكدت التسريبات مؤخراً على خططها لتطوير هاتف بتصميم صدفي قابل للطي ينافس هاتف موتورولا.

رصدت براءة إختراع جديدة لشركة هواوي في تصميم الهواتف الذكية، تكشف عن هاتف مميز بتصميم صدفي قابل للطي على غرار هاتف Motorola Razr.

أكدت سامسونج في إعلانات تشويقية نشرت مؤخراً على تطوير هاتف ذكي يتميز بتصميم صدفي قابل للطي، كما رصدت براءة إختراع لشركة شاومي لهاتف مميز بتصميم صدفي أيضاً، وتنضم هواوي أيضاً ببراءة إختراع في هذه الفئة من الهواتف لمنافسة إصدار موتورولا الأخير.

ويتميز تصميم هواوي في الهاتف القابل للطي بتصميم صدفي بشاشة طويلة نسبياً، مع إطارات بتصميم نحيف جداً في الجزء العلوي من الهاتف، كما لا يحتوي الهاتف على أي ثقب في الشاشة، أو نتوء علوي، لذا من المتوقع أن يضم هذا الإصدار تقنية الكاميرة المدمجة في الشاشة لتصوير السيلفي.

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بينما تأتي الجهة الخلفية للهاتف بتصميم يحاكي الإصدارات الرائدة من سلسلة هواتف P من هواوي، مع تصميم رأسي للكاميرة الخلفية في الزاوية اليسرى، والتي تضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة، مع فلاش LED، كما يأتي مستشعر رابع الذي يدعم التكبير البصري بتقنية periscope.

من جانب أخر يأتي زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف إلى جانب زر التشغيل، كما يدعم طي الهاتف فواصل بتصميم خاص للهاتف، إلا أن مخططات براءة الإختراع لا تقدم الكثير من التفاصيل حول آلية طي وفتح الهاتف.

بالتأكيد مازال الهاتف في مرحلة أولية لتصميم جديد في الهواتف القابلة للطي، أيضاً لا يمكن التأكيد الآن على إنتقال الهاتف إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع في وقت قريب، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي القادمة.

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