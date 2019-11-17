تكنولوجيا: HMD تعتمد ثلاثة إصدارات جديدة من هواتف Nokia في EEC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات جديدة لثلاثة إصدارات مرتقبة من هواتف نوكيا أعتمدت مؤخراً في EEC، حيث من المتوقع أن تكون إصدارات جديدة من هواتف نوكيا ذات الفئة المتوسطة التي تأتي بعد كلاً من هاتفي 6.2 و 7.2.

تخطط شركة HMD لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من هواتفها المتوسطة خلال الفترة القادمة، والتي ظهرت في تسريبات EEC بنماذج رقم نوكيا TA-1205، وTA-1212، وأيضاً TA-1234.

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من جانب أخر لم تقدم تسريبات EEC الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذه الإصدارات، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط HMD للكشف عن الإصدارات الثلاثة قريباً، أيضاً من المتوقع أن تأتي تسريبات جديدة بتفاصيل أكثر حول مواصفات وتصميم هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

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