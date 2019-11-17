شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف مساعدها كورتانا على منصتى أندرويد وiOS العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة مايكروسوفت لإيقاف تطبيق مساعدها الشخصي Cortana على منصتي أندرويد وiOS في 31 يناير العام المقبل، فيما يتوقع أن يتم فرض هذا الإيقاف التطبيق على بعض الأسواق.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمن المنتظر إيقاف التطبيق في كلا من كندا، والمملكة المتحدة، واستراليا، إذ سيتم إيقاف عمل تطبيق مساعد Cortana الرقمي، كما أكدت مايكروسوفت على دعم المستخدمين في الوصول إلى المحتوى الخاص بهم على تطبيق Cortana وذلك من خلال التطبيق المتاح على منصة Windows في أجهزة الحاسب.

كذلك فمن المقرر أن يتم السماح للمستخدمين بالوصول إلى قوائم التنبيهات والتذكير والمهام عبر تطبيق Microsoft To Do، إذ من المقرر أن يتزامن التطبيق بشكل تلقائي، كما سيتم دمج مساعد Cortana الرقمي في تطبيقات Microsoft 365 فى وقت لاحق، وهو ما يعني أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لتطبيق مستقل لكورتانا.