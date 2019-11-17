شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر ميزة جديد لتصفح الصور على غرار إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شبكة فيس بوك حاليا طريقة جديدة لعرض الصور تشبه تلك الطريقة الموجودة بتطبيق انستجرام، إذ أنه عقب الضغط على أي صورة بالصفحة الرئيسية لعرضها على كامل الشاشة، سيكون هناك زر آخر لعرض المزيد من الصور الشائعة.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فإن الميزة الجديدة تحمل اسم Popular Photos ، والتى ستظهر أسفل الشاشة عند السحب للأعلى بعبارة "See More Photos"، لتتيح للمستخدمين تصفح المزيد من الصور من مستخدمين آخرين، ذات خصوصية عامة، ويرى فيس بوك أنها قد تهم مستخدمين آخرين ويقترحها لتصفحها.

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ومع طرح هذه الميزة الجديدة، فإن فيس بوك أصبح يضم الكثير من مميزات انستجرام، حيث يمكن للمستخدمين تصفح محتوي بصري فقط من خلال هذه الميزة بعيدا عن المنشورات الأخرى التى تمتلئ بالنصوص.

كما توفر فيس بوك تصفح فيديوهات شائعة أخرى بعد مشاهدة أي فيديو منذ خمسة أعوام، فإنها الآن تختبر أن تقدم شيء مشابه لكن بخصوص الصور.