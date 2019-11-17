شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول حكومى روسى: لا يمكن استبدال الصحفى الجيد بروبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي، أليكسي فولين، بأن الروبوتات لا يمكنها أن تحل محل الصحفي الجيد، لأن هذه مهنة إبداعية، ولا يمكنها أن تحل محل أي شخص إلا في أداء المهام الفنية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال فولين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الروسي الصيني لوسائل الإعلام الجديدة في مدينة ووشى الصينية: "لن يحل الروبوت أبدا محل الصحفي للأسباب التالية؛ الصحفي الجيد هو مهنة إبداعية. هو ليس فقط قادر على إعادة إنتاج أو نسخ المعلومات، إنه قادر على طرح الأسئلة الصحيحة والاستنتاجات، ناهيك عن أن الروبوت لن يتمتع أبدا بروح الدعابة. إذا كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، والصحفيين الآليين، فيمكننا أن نقول بحزم فيما يتعلق بالمستقبل أن الروبوتات لن تحل محل الصحافيين الجيدين، أما الصحفيين الرديئين فلا أسف عليهم".

وأوضح، أنه إذا كانت المهمة هي "نسخ" و"لصق"، فيمكن للروبوت القيام بذلك بشكل أفضل من البشر، وأكد نائب الوزير "أما إذا كانت تلك مهمة إبداعية حقا، أو استقصائية، أو إذا كانت تقريرا أو مقالة حيث تحتاج فيها إلى اللعب على الفروق الدقيقة، تلامس المشاعر وتثير بعض الروابط. فإنه لا يمكن لأي روبوت القيام بذلك".

ويشارك الزملاء الصينيين الرأي القائل، بأنه لا يمكن الاستعاضة عن الصحفي الإنسان، في حقبة تطور التكنولوجيا الرقمية، حيث جرى لأول مرة تقديم مذيع تلفزيوني روبوت، وتستخدم الآلات على نطاق واسع لكتابة تقارير معلوماتية حول أسعار البورصة وغيرها من المواد المتعلقة بالبيانات الإحصائية.

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وصرح نائب الرئيس التنفيذي لراديو الصين الدولي، قاو ليانتشونغ، لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "أعتقد أنه على المدى القصير، لن يتمكن الروبوت من أن يحل محل الصحفي. في يوم من الأيام، ربما سنواجه هذه المشكلة، لكن من الصعب للغاية التنبؤ بموعد حدوث ذلك. أعتقد أن الإنسان سيظل يلعب دورا حاسما في هذا المجال".

ويعتقد رئيس تحرير صحيفة "تشاينا ديلي"، تشو شوشون، أنه لا ينبغي أن يقلق الصحفيون من أنهم سيتركون بدون عمل بسبب الروبوتات، وأوضح تشو شوشون، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه، كما هو الحال في أي مجال آخر، فإنه لا يمكن أبدا أن تحل الآلة محل الإنسان. سيكون الإنسان دائما العامل الحاسم والأكثر أهمية".

وأضاف "أعتقد أننا لسنا بحاجة لأن نقلق. نحن بحاجة إلى التكيف والتطور، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا يحتاج إلى تعلمه. ولكن بالتأكيد سيكون الإنسان دائما موجود في مجال الإعلام"، وأتم "التقنيات الرقمية تساهم في تطوير وسائل الإعلام التقليدية، وقد تؤدي في المستقبل إلى مثل هذه التغييرات في هذا المجال التي ما زلنا حتى الآن لا نستطيع تخيلها".