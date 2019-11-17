شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث نوفمبر 2019 لأجهزة Xbox One.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مايكروسوفت تحديث نوفمبر 2019 لوحدات ألعابXbox One أمس، السبت، والذى وفر العديد من المميزات بما فى ذلك دعم مساعد جوجل الصوتى الذى يتيح استخدام جهاز مدعوم بالمساعد أو التطبيق للتحكم بوحد ألعاب Xbox One.

وبحسب موقع Theverge الأمريكى، فإنه يمكن استخدام المساعد من أجل تشغيل الألعاب والتطبيقات وكذلك تشغيل وإطفاء الوحدة والتوقيف المؤقت للفيديو، حيث أخضعت مايكروسوفت هذه المميزات للاختبار فى سبتمبر الماضى، كما وفرت الشركة دعما جديدا لعلامة تعريف اللاعب، بحيث يمكن للمستخدم الآن اختيار أى علامة وإضافة أرقام فى نهايتها.

كما وفر التحديث أيضاً إضافة فلاتر لزيادة تحكم المستخدم بالمحتوى المتبادل عبر قسم الرسائل المتبادلة لمشتركى خدمة Xbox Live، حيث تأتى الفلاتر بأربع مستويات واستخدامات مختلفة هي Friendly الفئة المستهدفة فيه هي الأطفال وخيار Meduim يقوم بحظر العبارات المسيئة وتلك المتعلقة بالتمييز العنصري، وخيار Mature وهو مخصص للبالغين، وخيار Unfiltered والذي يتيح للمستخدم رؤية المحتوى بلا فلترة دون أي من المحددات السابقة.