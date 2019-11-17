تكنولوجيا: الواتس اب يجلب نمط الثيم المظلم قريباً للمستخدمين على منصتي الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط الفيس بوك لإضافة نمط الثيم المظلم لتطبيق WhatsApp، ولقد رصدت الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي من تحديث التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS.

يظهر الثيم المظلم الآن في الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp عند تمكين النمط المظلم في الهواتف الذكية، حيث ينتقل التطبيق إلى الوضع الليلي عن تمكين هذا النمط في الهاتف مباشرة.

ويؤكد موقع WABetaInfo على أن نمط الثيم المظلم لا يطبق بشكل كامل عند تمكين الوضع الليلي عبر الهاتف، حيث يظهر الوضع المظلم عند فتح التطبيق، إلى جانب المحادثات، كما يتم تغيير ورق الحائط إلى اللون الأسود، إلا أن الإعدادات والمكالمات تبقى دون تغيير عند تطبيق الثيم المظلم عبر الهاتف.

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يذكر أن تطبيق الواتس اب قد حصل مؤخراً على ميزة تأمين المحادثات ببصمة الإصبع في الإصدار رقم 2.19.308 من التطبيق، كما يمكن للمستخدمين إختيار سرعة طلب التسجيل بالبصمة من دقيقة وحتى 20 دقيقة.

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