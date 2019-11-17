تكنولوجيا: إيطاليا تلزم المدارس الحكومية بتدريس مشكلة تغير المناخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم الإيطالي لورنزو فيورامونتي إلزام المدارس الحكومية بتدريس تغيرات المناخ، لمدة 33 ساعة في العام أي بمعدل ساعة في الأسبوع، وذلك بدءا من سبتمبر 2020.
وقال فيورامونتي: "أريد أن أجعل نظام التعليم الإيطالي أول نظام تعليمي يضع البيئة والمجتمع في صلب كل ما نتعلمه في المدرسة.. عندما تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ، ستكون إيطاليا الدولة الأولى في العالم التي تجعل تعليم تغير المناخ إلزاميًا".
ولن يقتصر التركيز على دراسة تغير المناخ، إذ ستبحث المدارس الإيطالية أيضًا عن طرائق لتطبيق الاستدامة في المواد التقليدية.
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