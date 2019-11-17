شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يصممون روبوتا طائرا لتنظيف ناطحات السحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم باحثون صينيون في معهد شينيانج للأتمتة، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، روبوتا طائرا يلتصق بالأسطح ذات الواجهة الزجاجية لتنظيفها.



وقد عرض الباحثون "الروبوت الطائر" خلال فعاليات مؤتمر (آي.إي.إي.آر.إس. جيه.) للروبوتات والأنظمة الذكية 2019، وهو مؤتمر دولي عقد في (ماكو) .

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وقال مصمم الروبوت مينج شيانج دونج "يعد التحكم في قوة التلامس بين الروبوت والأسطح من أصعب التحديات، لأن الروبوتات الطائرة تكون عادةً حساسة للقوة الخارجية"، مضيفا أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال تصميم روبوت طائر يتضمن دائرة تحكم مغلقة.. نستطيع بعد ذلك تغيير معامل المرونة بسهولة من خلال تغيير معايير التحكم. ويعني ذلك أن الروبوت سيتصرف كالزنبرك ما يجعل عملية التلامس أكثر أمانًا".



وتابع: ربما نرى في المستقبل القريب الاستخدام الكثيف للروبوت الجديد في صيانة البنية التحتية وبعض التطبيقات الأخرى مثل عمليات جمع العينات.