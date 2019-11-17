شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة بواتس آب تسمح باختراق هاتفك.. قم بتحديث التطبيق الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وجود ثغرة أمنية خطيرة كانت موجودة بتطبيق واتس آب تتيح للهاكرز اختراق الأجهزة المستهدفة عن بعد، وسرقة رسائل الدردشة الآمنة والملفات المخزنة ضمنها.

وبحسب موقع The Hacker News الأمريكى، فرغم أن واتس اب لم يحل المشاكل الموجودة فى الاختراق الأخير، إلا أن منصة التراسل الأشهر عالميا وجدت نفسها عرضة لاختراق جديد، حيث تتعلق الثغرة الأمنية المسماة CVE-2019-11931، وتقوم على إرسال المهاجمين لملف MP4، وعقب تلقيه من قبل المستخدم، يقوم هذا الملف بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

ويحتاج الهاكرز من أجل استغلال الثغرة الأمنية، إلى رقم هاتف المستخدمين المستهدفين وإرسال ملف MP4 معد بشكل ضار عبر واتس اب، والذى يمكن استخدامه لتثبيت باب خلفى ضار أو برامج تجسس على الأجهزة المخترقة بشكل سرى، فيما تؤثر الثغرة الأمنية على نسخ المستهلكين والمؤسسات من التطبيق على جميع المنصات الرئيسية، بما فى ذلك أندرويد وiOS وويندوز.

وكشفت فيس بوك أن نسخ التطبيق المصابة هى:

إصدارات أندرويد قبل 2.19.274.

إصدارات iOS قبل 2.19.100.

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إصدارات عميل المؤسسة قبل 2.25.3.

إصدارات ويندوز فون قبل 2.18.368.

إصدارات أندرويد للأعمال التجارية قبل 2.19.104.

إصدارات iOS للأعمال التجارية قبل 2.19.100.

ويعد من غير الواضح ما إذا كانت ثغرة MP4 قد استغلت أيضًا قبل أن تعلم فيس بوك عنها وتصححها أم لا.