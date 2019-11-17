تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإيقاف تطبيق Cortana على منصتي الأندوريد وiOS العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لإيقاف تطبيق Cortana على منصتي الأندوريد وiOS في 31 من يناير العام المقبل، ومن المتوقع أن يقتصر إيقاف التطبيق على بعض الأسواق.

كشفت صفحات منتدى الدعم لشركة مايكروسوفت في كلاً من كندا، والمملكة المتحدة، واستراليا، عن خطط مايكروسوفت القادمة لإيقاق عمل تطبيق مساعد Cortana الرقمي.

كما أكدت مايكروسوفت على دعم المستخدمين في الوصول إلى المحتوى الخاص بهم على تطبيق Cortana وذلك من خلال التطبيق المتاح على منصة Windows في أجهزة الحاسب، أو عن طريق تطبيق لانشر مايكروسوفت.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يتاح للمستخدمين الوصول إلى قوائم التنبيهات والتذكير والمهام عبر تطبيق Microsoft To Do، حيث من المقرر أن يتزامن التطبيق بشكل تلقائي، كما سيتم دمج مساعد Cortana الرقمي في تطبيقات Microsoft 365 لاحقاً، لذا لن يحتاج المستخدمين إلى تطبيق مستقل لمساعد Cortana الرقمي.

يذكر أن عملاق البرمجيات تقدم تطبيق Microsoft Launcher بعد يوم 31 من يناير من 2020، أي عقب إغلاق تطبيق Cortana.

المصدر

اعلان

