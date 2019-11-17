تكنولوجيا: شاهد.. نظام إطلاق ناسا الفضائى العملاق بكامل محركاته لأداء مهمة القمر

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فالتقط مسئولو ناسا صور تُظهر أربعة محركات RS-25 ملحقة بالمرحلة الأساسية (المرحلة الأولى) من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الهائل للوكالة SLS، والمكلف بنقل رواد الفضاء إلى سطح القمر في عام 2024.
صاروخ القمر
وسيطلق نظام SLS الأول مركبة فضائية Orion غير مأهولة حول القمر في مهمة يطلق عليها Artemis 1، حيث ستقوم Orion بإطلاق بعض المهام لدراسة القمر قبل العودة إلى الأرض، ومن المقرر أن تنطلق المهمة في عام 2020 ، ولكن يمكن أن تتأخر إلى 2021 اعتمادا على كيفية سير الاختبارات.
محركات الصاروخ الاربعة
وقال مسئولو ناسا في بيان: "المرحلة الأساسية المكتملة مع إرفاق جميع محركات RS-25 الأربعة هي أكبر مرحلة صاروخية قامت بها ناسا منذ مراحل Saturn V لبرنامج أبولو الذي أرسل البشر لأول مرة إلى القمر".
ويتم تنفيذ تكامل المرحلة الأساسية بواسطة ناسا بالاتفاق مع شركة بوينج و Aerojet Rocketdyne، وهى المسئول الرئيسي عن محركات RS-25.
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