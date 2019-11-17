شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من توصيل هاتفك بأجهزة شحن USB عامة لتجنب التعرض للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المسئولون من التهديد الخاص بالبرامج الضارة التى يتم نقلها عبر أجهزة شحن USB العامة، وذلك نظرًا لأن أجهزة الشحن هذه أصبحت أكثر شيوعًا فى الفنادق والمطارات ومحطات القطارات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الهاكرز يطورون مجموعة من تقنيات القرصنة للاستفادة منها، ويمكن إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن عبر منفذ USB، وبعد ذلك تصبح المحطات مركزًا فعالًا لتوزيع الفيروسات.

وهناك أسلوب شائع آخر يتمثل في اختراق نهاية كبل USB نفسه، ثم تركه موصولًا إلى قاعدة شحن على أمل أن يستخدم الناس سلك القراصنة.

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وقالت جاكي لاسي، محامي منطقة لوس أنجلوس، إن الهاكرز يستخدمون برامج ضارة في محطات شحن USB عامة لتصدير البيانات من هاتف شخص ما أو سرقة كلمات المرور أو قفل المستخدم من أجهزته الخاصة.

وتوصي لاسي باستخدام منافذ طاقة التيار المتردد بدلاً من منافذ USB أثناء وجودها في الأماكن العامة، وتشجيع الأشخاص على إحضار محولات التيار المتردد معهم دائمًا عند السفر لحماية نفسك، خاصة أنه على عكس أسلاك الطاقة التقليدية، تم تصميم كابلات USB لنقل البيانات والطاقة بين جهازين،

كما توصي لاسى أيضًا بحمل شاحن محمول أو حزمة بطارية احتياطية في حالة الطوارئ، حتى لا تضطر إلى التفكير في محطة USB عامة.