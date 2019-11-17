شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى ستكون ناسا قادرة على إرسال روادها إلى الفضاء بمركبات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن وكالة ناسا الأمريكية ليس لديها مركبات خاصة مؤهلة لنقل روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية، وبالتالى تلجأ إلى روسيا لقضاء هذه المهمة على متن مركبة سويوز، ولكن حاليا تأخذ خطوات حقيقية تجاه إطلاق روادها من خلال مركبات خاصة يتم بناءها والعمل عليها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فيقول المفتش العام لناسا إن إطلاق الطاقم من جانب مركبات خاصة عبر SpaceX وبوينج الشركات المتعاونة مع ناسا، لن يكون حتى صيف 2020.

ويحذر تقرير جديد من مكتب المفتش العام (OIG) التابع لوكالة الفضاء من هذا التأخير، حيث ينتقد التقرير أيضًا مدفوعات ناسا الإضافية لبوينج بموجب البرنامج ويضيف أن برنامج الطاقم التجاري (CCP) يواجه العديد من التحديات التى يمكن أن تقلل من أحجام طاقم المحطة الفضائية وتؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة.

Advertisements

ويتوجب على الوكالة تقليل حجم الأطقم التى ترسلها إلى المحطة الفضائية، من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين إلى رائد فضاء واحد في رحلات الطواقم التجارية.

وهذا من شأنه أن يقلل من أبحاث المحطة الفضائية، بما في ذلك البحث عن مهام الهبوط على سطح القمر في المستقبل والتي تريد إدارة الرئيس دونالد ترامب إنجازها في عام 2024.