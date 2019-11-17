تكنولوجيا: متى ستكون ناسا قادرة على إرسال روادها إلى الفضاء بمركبات خاصة

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فيقول المفتش العام لناسا إن إطلاق الطاقم من جانب مركبات خاصة عبر SpaceX وبوينج الشركات المتعاونة مع ناسا، لن يكون حتى صيف 2020.
ويحذر تقرير جديد من مكتب المفتش العام (OIG) التابع لوكالة الفضاء من هذا التأخير، حيث ينتقد التقرير أيضًا مدفوعات ناسا الإضافية لبوينج بموجب البرنامج ويضيف أن برنامج الطاقم التجاري (CCP) يواجه العديد من التحديات التى يمكن أن تقلل من أحجام طاقم المحطة الفضائية وتؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة.
ويتوجب على الوكالة تقليل حجم الأطقم التى ترسلها إلى المحطة الفضائية، من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين إلى رائد فضاء واحد في رحلات الطواقم التجارية.
وهذا من شأنه أن يقلل من أبحاث المحطة الفضائية، بما في ذلك البحث عن مهام الهبوط على سطح القمر في المستقبل والتي تريد إدارة الرئيس دونالد ترامب إنجازها في عام 2024.
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