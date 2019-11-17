شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحاكى الهبوط على المريخ قبل إطلاق مهمتها لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت الصين منشأة جديدة لمحاكاة هبوط المريخ، وهو الأمر الذى يمثل خطوة كبيرة في مسيرة خططها إلى الكوكب الأحمر، حيث تضم المنشأة في مقاطعة خبي بشمال الصين برجًا طوله حوالي 460 قدمًا ومنطقة محاكاة لسطح المريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن الاختبار هو مقدمة لإطلاق الصين لمهمة المريخ في عام 2020، وهو مشروع يهدف إلى إكمال الدوران والهبوط والتجول في وقت واحد.

كما أن التجربة الحديثة قد حاكت خطورة المريخ لاختبار تصميم مركبة الهبوط، وقد تمت دعوة سفراء ودبلوماسيين من 19 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا والبرازيل، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمشاهدة التجربة.

وقال تشانج رونج تشياو، كبير مصممي أول مهمة لاستكشاف المريخ في الصين، إن الصين بحاجة إلى بناء منشأة جديدة لمحاكاة إجراءات الهبوط هذه على المريخ، وتم تثبيت منصة حمراء في منتصف الأعمدة بواسطة 36 كبلًا فولاذيًا، قادرة على محاكاة بيئة الجاذبية المريخية.