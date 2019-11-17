شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ستدفع ناسا مقابل مقعد فى مركبات فضاء شركتى بوينج وSpaceX؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير جديد صادر عن مكتب المفتش العام بوكالة الفضاء الأمريكية، أنه ستكون تكلفة مقعد لرواد فضاء ناسا من شركة بوينج أكثر بحوالى 60٪ مقارنة بمركبة SpaceX.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن ناسا ستدفع حوالي 90 مليون دولار عن كل رائد فضاء يطير على متن كبسولة Starliner من بوينج في مهام محطة الفضاء الدولية (ISS)، فى حين أنها ستتكلف عن كل مقعد لكبسولة Crew Dragon حوالى 55 مليون دولار فقط.

فيما تدفع ناسا حاليًا حوالي 86 مليون دولار لكل مقعد على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز المكونة من ثلاثة أشخاص، والتي كانت بمثابة المركبة الوحيدة التى تؤدى الرحلة الرواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية الدولية منذ أن تم تأسيس أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا في يوليو 2011.

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وأرادت ناسا أن يكون هذا الاعتماد على الروس مؤقتًا، لذلك، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بدأت الوكالة في تشجيع تطوير المركبات الخاصة التي يمكن أن تضم طاقمًا أمريكيًا.

وظهرت بوينج وSpaceX كفائزين في هذه المسابقة في سبتمبر 2014، حيث سجلت عقود النقل التجارى التى تبلغ قيمتها حاليًا 4.3 مليار دولار و 2.5 مليار دولار على التوالي، من أجل تشغيل Starliner و Crew Dragon.

كما نصت هذه العقود على أن تقوم كل شركة بطيران بست رحلات ذهاب وإياب إلى المحطة الفضائية الدولية، تحمل أربعة رواد صعودًا وعودة في كل مرة.

ولحساب تقديرات المقاعد، قام الفريق بطرح تكاليف التطوير والاختبار، والتي بلغت 2.2 مليار دولار لشركة بوينج و1.2 مليار دولار لشركة SpaceX.