كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور|”PUMA” تطلق أول ساعة ذكية لها

متابعة-سنيار: كشفت “PUMA” عن أول ساعة ذكية حائزة على جوائز.

لإطلاق ساعة PUMA Smartwatch، نظمت العلامة الرياضية العالمية أعلى تدريب في مدينة نيويورك على مرصد الطابق 86 في مبنى إمباير ستيت.

استضاف المعلم البارز تمرينا على أسلوب HIIT لـ 75 ضيفًا شملوا الصحافة والمؤثرين والرياضيين، وجميعهم يرتدون ساعات ذكية جديدة لأول مرة لاختبار فوائدها.



تعمل ساعة PUMA Smartwatch مع تقنية Wear OS بواسطة تقنية ™ Google ومزودة بمنصة Qualcomm® Snapdragon Wear 3100 ™.

مباشرة بعد تقديمها في معرض إلكترونيات المستهلك IFA في أوائل سبتمبر، فازت الساعة الذكية الجديدة بجوائز متعددة من مطبوعات التكنولوجيا والصناعة.



تعد الساعة الجديدة واحدة من أخف الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل OS في السوق.

تم تصميم ساعة ذكية تحمل علامة PUMA لمساعدة الرياضيين على التدريب والبقاء متحمسين وتتبع الأهداف والتواصل مع الآخرين أثناء التنقل.

وتتميز بغطاء نايلون وألومنيوم مفصل وحزام سيليكون محكم يضمن الثبات والتهوية.

ذتتوفر ساعة PUMA Smartwatch بثلاثة ألوان متألقة، مما يجعلها تنتقل بسهولة من صالة الألعاب الرياضية إلى الشارع.

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يمكن تتبع عمليات التشغيل من خلال تطبيق PUMATRAC الذي تم إصداره مؤخرا من PUMA على تطبيق Wear OS من Google، وهو رفيق لتطبيق PUMATRAC المجاني واللياقة البدنية للجوال.

يمكن لأصحاب Smartwatch أيضا الاختيار من بين العديد من خيارات الطلب التفاعلي، مثل الطلب “Scorecard” الذي يعرض الوقت والتاريخ ومعدل ضربات القلب، ويمنح المستخدمين القدرة على تخصيص المعلومات التي يمكنهم عرضها بسرعة في لمحة.

يملأ “الوصول” وجه الساعة بالخلايا الخضراء حيث يصل المستخدمون إلى هدف نشاطهم اليومي، بينما يعكس “معدل ضربات القلب” سرعة معدل ضربات القلب بطول موجي ملون.

يتميز “Bounce” بلعبة كرة قدم أو كرة السلة حسب اختيار المستخدم، والتي تعرض البيانات.

يمكن للمستخدمين أيضا تحميل الصور من حسابات Facebook أو Instagram لعرضها مباشرة على ساعاتهم الذكية.

يبلغ سعر “PUMA Smartwatch” الجديدة 275 دولارا وهي متاحة على موقع العلامة التجارية ولدى بعض تجار التجزئة حول العالم.