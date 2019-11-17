شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تابعة لإيلون ماسك تبدأ تنفيذ مشروع نظام النقل الذكى عبر الإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الحكومية الأمريكية أن شركة Boring التابعة لإيلون ماسك، بدأت في إنشاء مشروع الأنفاق الأرضية الذكية، والذى يعتمد على نظام الترام في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فسينقل نظام النقل المبتكر حاضري المؤتمرات عبر الحرم الجامعي الذي تبلغ مساحته 200 في دقيقة واحدة تقريبًا، وقالت هيئة مؤتمرات ومعارض لاس فيجاس إن السفر بين النقاط المختلفة داخل مراكز المؤتمرات سيصبح أكثر سهولة من ذي قبل.

وأوضح التقرير أن هذا النظام سيستوعب ما يصل إلى 4400 راكب في الساعة بسرعات تصل إلى 249 كيلومترا في الساعة داخل نفقين بطول 40 قدمًا تحت السطح، وبالإضافة إلى ذلك سيسمح نفق المشاة للمشاة أيضًا بجولة في رحلة تستغرق 15 دقيقة تقريبًا عبر مساحة المؤتمرات، والتي تمتد على مساحة 3.2 مليون قدم مربع.

وتتوقع هيئة مؤتمرات ومعارض لاس فيجاس استكمال النفق بحلول يناير 2021، فيما تعد لاس فيجاس واحدة من خمس مدن حالية تمتلك فيها شركة Boring Company مشاريع إما مقترحة أو معتمدة أو جارية، ولدى إيلون ماسك أيضًا خطط لإنشاء نفق تحت شيكاغو، لكن لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع المدينة.