تكنولوجيا: تقرير Kryptowire يؤكد على برمجيات ضارة في أكثر من 140 تطبيق من تطبيقات الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Kryptowire الأمنية تقريرها الجديد الذي تؤكد من خلاله على أن أكثر من 140 تطبيق من تطبيقات الأندوريد تهدد المستخدمين ببرمجيات ضارة.

تحرص شركة Kryptowire على رصد تطبيقات الأندوريد التي تهدد المستخدمين ببرمجيات ضارة من خلال تقرير تصدره سنوياً، وفي تقرير الشركة الأخير كشف على أن التطبيقات التي تضم برمجيات خبيثة يصل عددها الآن إلى 146 تطبيق.

كما أشار تقرير Kryptowire إلى أن التطبيقات التي تحتوي على برمجيات ضارة تأتي مثبتة مسبقاً على هواتف الأندوريد الذكية، وهو ما يشكل تهديد أكبر على مستخدمي هواتف الأندوريد، نظراً لصعوبة تفادي هذه التطبيقات، إلا عن طريق تجنب شراء الإصدارات المستهدفة من العلامات التجارية.

ولقد كشف التقرير أيضاً على أن الهواتف المستهدفة بالتطبيقات الضارة تأتي عبر 27 شركة مصنعة للهواتف الذكية، يأتي من بينها علامات تجارية صغيرة مثل Cubot أو Doogee، إلى جانب علامات تجارية كبيرة منها سامسونج، وشاومي، وسوني من بين شركات أخرى.

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من جانب أخر أوضح تقرير Kryptowire بعض الثغرات الأمنية التي تظهر نتيجة لهذه التطبيقات، ومنها القدرة على تسجيل صوتيات المستخدم، أو تغيير أذونات التطبيقات، إلى جانب القدرة على إختراق الهاتف وتغيير الإعدادات.

يذكر أن شركة Kryptowire قد أخطرت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالفعل بتقريرها الأخير حول هواتف الأندوريد، ولقد أكدت سامسونج على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التطبيقات الضارة،كما شكلت جوجل بعض التحالفات مع جهات خارجية لإنهاء التطبيقات الضارة في جوجل بلاي.

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