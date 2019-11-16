بعض المطورين متخوفون من إمكانية أن تقوم شركة جوجل بإغلاق Google Stadia يومًا ما

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، قامت شركة جوجل بإطلاق العديد من المنتجات والخدمات مع العلم بأن هذه الخدمات تُعتبر جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية مثل Google Search و Gmail، بينما تم إغلاق البعض من تلك الخدمات. هذا أمر طبيعي لأنه ليس من المنطقي لأي شركة أن تواصل إستثمار الوقت والموارد في منتج أو خدمة ليست بالضرورة مربحة.

هذا هو السبب في أنه من غير المفاجئ أن نعلم أن هناك بعض مطوري Google Stadia الذين يشعرون بالقلق إزاء الخدمة القادمة، حيث أعربوا عن قلقهم من أن جوجل قد تقوم بإغلاق خدمة Google Stadia في يوم من الأيام. وقالت إحدى المطورات لموقع GamesIndustry.biz أن هذا المشروع يشكل مصدر قلق لها.

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ووفقا للمطورة Gwen Frey، فقد صرحت بالقول : ” إن أكبر شكوى لدى المطورين من Google Stadia هي الخوف من قيام جوجل بإلغاءها. لا أحد يقول ” أوه، لن تنجح، أو بث الألعاب عبر السحابة ليس هو المستقبل “. الجميع يقبل أن بث الألعاب عبر السحابة أمر لا مفر منه إلى حد كبير. أكبر ما يثير قلقنا مع Google Stadia هو أنها قد لا تكون موجودة دائمًا “.

ومن المثير للإهتمام أن جوجل تتفهم الشكوك الكامنة وراء هذه الخدمة وقد تعاملت معها بالفعل في الماضي. سبق أن نُقل عن مدير الإنتاج في قسم Google Stadia بالشركة قوله : ” لا شيء مؤكد في الحياة، ولكننا ملتزمون بنجاح Google Stadia…بالطبع، لا بأس في التشكيك في كلماتي. لا يوجد شيء يمكنني قوله الآن لأجعلك تصدق ذلك. ولكن ما يمكننا فعله هو إطلاق الخدمة ومواصلة الإستثمار فيها لسنوات قادمة “.