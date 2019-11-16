شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق TikTok يتجاوز 1.5 مليار عملية تحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق TikTok الشهير للفيديو وصل إلى 1.5 مليار عملية تحميل في جميع أنحاء العالم على متجر التطبيقات "بلاي ستور" و"آب ستور" حول العالم.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيكشف التقريرأن الهند كانت في المركز الأول فيما يتعلق بعدد مرات التحميل، حيث حمل المستخدمين هناك التطبيق بمقدار 466.8 مليون مرة أوحوالي 31 % من جميع عمليات التثبيت الفريدة.

وفي عام 2019 ، حقق التطبيق 614 مليون عملية تنزيل - بزيادة 6% عما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقًا لما ذكرته شركة Sensor Tower، فيما حققت الصين ثاني أكبر عدد من التنزيلات بـ 45.5 مليون ، أو 7.4 % ، في حين أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة مع 37.6 مليون عملية تثبيت، أوحوالي 6 %.

وبحسب التقرير، فإن تيك توك يعتبر ثالث أكثر تطبيق يجري تحميله خلال هذا العام، وذلك بعد واتس آب الذى حصل على 707.4 مليون عملية تثبيت وفيس بوك ماسنجر في المرتبة الثانية مع 636.2 مليون، في حين جاء تطبيق فيس بوك الرئيسي في المركز الرابع بـ 587 مليون تنزيل.