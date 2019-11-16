شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثقافة الاسترجاع تضر بالبيئة وتتسبب فى 14 طنا من الكربون سنويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم إرجاع أكثر من ثلاثة ملايين حزمة كل عام من البضائع، ويحذر الخبراء من أن هذه العناصر غير المرغوب فيها قد تضر بالبيئة.
وتنبع الإحصاءات الحديثة من ظاهرة جديدة تسمى "ثقافة الإرجاع"، حيث قال شارون كولينان، أستاذ اللوجستيات المستدامة، ومايكل براون، أولاً وقبل كل شيء يحتاج العملاء إلى فهم مقدار العوائد التي تؤثر على البيئة والتصرف بشكل أكثر مسئولية.
وأضاف: "ثانياً، يمكن لبائعي التجزئة القيام بعدد من الأشياء للتعامل مع العائدات بكفاءة أكبر، ولديهم أيضًا مسئولية عدم تشجيع المستهلكين على إرجاع العناصر".
وأوضح: "ثالثًا ، يتعين على شركات النقل تحسين كفاءتها والتحول إلى المستودعات ووسائل النقل بتأثير أقل على البيئة".
وكتب كريستل لسيتر، كبير مديري UPS للاستدامة العالمية والشئون البيئية، في تقرير: "إننا نحقق مزيدًا من الأميال، ونستخدم المزيد من الطاقة، ونولد مزيدًا من الانبعاثات استجابة لمتطلبات السوق ولتلبية احتياجات سلسلة التوريد المتزايدة لعملائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ثقافة الاسترجاع تضر بالبيئة وتتسبب فى 14 طنا من الكربون سنويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.