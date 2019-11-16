هواوي تنوي طرح منافسها لهاتف Motorola Razr

تدرس شركة هواوي الصينية إمكانية إطلاق هاتف جديد قابل للطي، وذلك وفقًا لبراءة اختراع تم تقديمها مؤخرًا تتضمن صورًا تظهر جهازًا قابلًا للطي رأسيًا، وقد يكون هذا التصميم مشابهًا للتصميم الذي رأيناه عبر هاتف موتورولا الجديد المسمى Motorola Razr.

واستخدمت هواوي الصور في براءة اختراع للتصميم تم تقديمها إلى نظام لاهاي الدولي للتصميم، وتحتوي براءة الاختراع على بيانات بشأن التسجيلات الدولية الجديدة، والتجديدات، والتعديلات التي تؤثر على التسجيلات الدولية الحالية.

وتدار قاعدة البيانات هذه من قبل ويبو WIPO أو المكتب العالمي للملكية الفكرية.

ويعد هاتف موتورولا Motorola Razr الجديد بمثابة الهاتف الذكي الوحيد من نوعه القابل للطي رأسيًا، لكنه قد يواجه قريبًا بعض المنافسة الشرسة، إذ أكدت شركة سامسونج مؤخرًا أنها تطور منتجًا مشابهًا، والآن تشير براءة اختراع جديدة إلى دخول شركة هواوي على الخط.

ويتميز الجهاز الموصوف في براءة الاختراع بشاشة طويلة إلى حد ما مقترنة بحواف رفيعة للغاية وموحدة في الواجهة الأمامية، وذلك للإشارة إلى أن الشركة الصينية تبحث عن مظهر أكثر حداثة.

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ولا يشتمل الهاتف على أي نوع من الثقوب أو النتوءات، مما يعني أن هواوي قد تخطط لاستخدام تقنية الكاميرا المضمنة تحت الشاشة لإخفاء كاميرا السيلفي الأمامية.

ويستعير الجزء الخلفي من جهاز هواوي الشكل التصميمي لبعض أحدث الهواتف الرائدة للشركة التابعة لعلامتها التجارية Huawei P.

ويتميز بكاميرا خلفية موضوعة في الزاوية العلوية اليسرى بشكل رأسي، والتي تضم ثلاثة أجهزة استشعار غير محددة، وفلاش LED، وما يمكن أن يكون كاميرا رابعة لتحسين التكبير البصري.

وكما هو الحال مع أي براءة اختراع لتصميم جديد، فإنه لا يوجد ضمان على إطلاق هواوي لهاتف ذكي يشبه هذا الهاتف، ومع ذلك، فإن هذه البراءة تشكل مؤشرًا على الأبحاث الداخلية للشركة الصينية، وفي حال إنتاج هذا الهاتف، فقد يظهر لأول مرة في أواخر شهر فبراير ضمن MWC 2020.