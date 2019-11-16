بيل جيتس يجتاز جيف بيزوس كأغنى شخص في العالم

استعاد بيل جيتس Bill Gates، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، لقب أغنى شخص في العالم، متجاوزًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية أمازون، جيف بيزوس Jeff Bezos، وذلك وفقًا لمؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات Bloomberg Billionaires.

وتبلغ قيمة ثروة بيل جيتس (64 عامًا) حاليًا 110 مليار دولار، متجاوزًا القيمة الإجمالية لثروة جيف بيزوس (55 عامًا) البالغة 108.7 مليار دولار.

واحتل بيل جيتس المركز الأول لفترة وجيزة الشهر الماضي بعد أن عانت شركة أمازون من انخفاض في الأرباح بنسبة 28 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لكنه سرعان ما خسر المركز مجددًا لصالح جيف بيزوس، وذلك حسبما ذكرت شبكة سي إن إن CNN.

واستعاد المؤسس المشارك لعملاقة البرمجيات المركز الأول بعد حصول زيادة قدرها 48 في المئة تقريبًا في سعر أسهم شركة مايكروسوفت هذا العام، مما ساعد على زيادة قيمة حصته في الشركة، ورفع صافي ثروته إلى 110 مليار دولار.

وتفوقت شركة مايكروسوفت على شركة أمازون في شهر أكتوبر من خلال حصول عملاقة البرمجيات على عقد قيمته 10 مليار دولار للحوسبة السحابية مع وزارة الدفاع الأمريكية، مما أضاف بعض الدراما الإضافية إلى سباق الثروة بين بيزوس وجيتس.

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كما تأثرت ثروة جيف بيزوس أيضًا بتسوية طلاقه مع زوجته السابقة، والتي حصلت بموجب تسوية الطلاق على 19.7 مليون سهم من أسهم شركة أمازون بقيمة تزيد على 38 مليار دولار.

وعلق جيتس مؤخرًا على ثروته ردًا على ضريبة الثروة التي اقترحها بعض المرشحين السياسيين الديمقراطيين، بمن فيهم السيناتور إليزابيث وارين Elizabeth Warren.

وقال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت: لقد دفعت أكثر من 10 مليار دولار كضرائب، وليس لدي مشكلة في أن يصل المبلغ المدفوع إلى 20 مليار دولار.

يذكر أن هذه تعد المرة الأولى التي يحتل فيها المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت المركز الأول منذ أكثر من عامين، وكان من الممكن عدم تخليه أبدًا عن المركز الأول لولا العمل الخيري، إذ تبرع بأكثر من 35 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس منذ عام 1994.