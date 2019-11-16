مخاوف الخصوصية تدفع جوجل للتخلي عن مشروع طبي

تخلت شركة جوجل في اللحظة الأخيرة عن خطة تتعلق بإصدار أكثر من 100 ألف صورة من صور الأشعة السينية للصدر البشري مأخوذة من أكثر من 30 ألف مريض، كثير منهم مصابون بأمراض الرئة، من خلال شراكة مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة NIH، وذلك بعد أن أثارت الوكالة الحكومية مخاوف تتعلق بالخصوصية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وكان الهدف من هذا المشروع، الذي بدأ عام 2017، هو إظهار إمكانيات جوجل في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وجرى إلغاء المشروع قبل يومين من الموعد المقرر للإعلان عن الشراكة، وذلك بعد أن تواصلت إدارة المعاهد الوطنية للصحة مع جوجل لإخبارها بأن بعض صور الأشعة السينية ما تزال تتضمن معلومات شخصية، مثل التواريخ التي تم فيها تصوير الأشعة السينية والمجوهرات المميزة التي كان المرضى يرتدونها عند التقاط صور الأشعة السينية.

وكان هناك قلق من أن المشروع قد يتعارض مع قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة أو HIPAA، وهو قانون فيدرالي ينظم أمن وخصوصية بعض المعلومات الطبية، فيما قالت جوجل: إنها متوافقة مع القانون.

وقال متحدث باسم عملاقة البحث: نحن نحرص على حماية بيانات المرضى والتأكد من أن المعلومات الشخصية تبقى خاصة وآمنة، ومن أجل حماية الخصوصية الشخصية، اخترنا عدم استضافة مجموعة بيانات المعاهد الوطنية للصحة، وقمنا بحذف جميع الصور من أنظمتنا الداخلية ولم نواصل العمل مع المعاهد الوطنية للصحة.

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وتخضع جوجل للتدقيق الشديد فيما يتعلق بمشاريعها الطبية، إذ كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن شراكة مع Ascension، ثاني أكبر نظام للرعاية الصحية في الولايات المتحدة، والذي يجمع معلومات المرضى من ملايين الأميركيين، من أجل تقديم توصيات أكثر ذكاءً للأطباء.

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ويتضمن بيانات عن نتائج المختبر والتشخيصات وسجلات الاستشفاء، ويشمل أيضًا أسماء المرضى وتواريخ الميلاد، وأثارت المبادرة انتقادات من السياسيين وحفزت على إجراء تحقيق فيدرالي من قبل مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وتستثمر جوجل بشكل أكبر في الخدمات الصحية، واشترت في وقت سابق من هذا الشهر فيتبيت Fitbit، وهي شركة صناعة أجهزة تعقب اللياقة البدنية القابلة للارتداء، مقابل 2.1 مليار دولار.

وتعرضت عملاقة البحث لانتقادات بسبب تعاملها مع معلومات المرضى في الماضي، إذ أسست قبل عامين، بالتعاون مع جامعة شيكاغو، مركزًا طبيًا سمح لها باستخدام بيانات المرضى والسجلات الصحية في محاولة لتحسين التحليل التنبئي.

وتعرضت الشركة والجامعة والمركز الطبي في شهر يوليو لدعوى قضائية بعد مزاعم بأن المركز الطبي شارك السجلات مع جوجل دون تجريدها من معلومات التعريف، بحيث تحتوي سجلات المرضى على معلومات شخصية، مثل ملاحظات الطبيب.

وفشلت جوجل، فيما يتعلق بمشروع الأشعة السينية، في التدقيق بشكل صحيح في البيانات المتعلقة بمشاكل الخصوصية لأنها سارعت إلى نشر الإعلان العام.

ومسحت المعاهد الوطنية للصحة معلومات التعريف وعقدت شراكة مع شركة تكنولوجيا كبيرة أخرى، هي شركة التخزين السحابي Box، لمشروع الأشعة السينية.

وقالت شركة التخزين السحابي Box: إن المعاهد الوطنية للصحة والعديد من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة الأخرى تستخدم Box لإدارة المحتوى الآمن والتعاوني عبر السحابة للاستفادة من معايير الامتثال لدينا، مثل HIPAA، وضوابط الخصوصية المتقدمة.