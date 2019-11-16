لينوفو تكشف عن نظارة واقع معزز تعطي حاسوبك أكثر من شاشة

كشفت شركة لينوفو عن نظارة جديدة للواقع المعزز تستهدف مستخدمي الحواسيب الشخصية، الذين يمكنهم استخدامها لرؤية العديد من مساحات العمل.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن استخدام نظارة الواقع المعزز الجديدة لمنح المستخدمين خصوصية بصرية أثناء العمل في الأماكن العامة، بالإضافة إلى خيار رؤية العديد من الشاشات في الوقت ذاته.

وبدلًا من محاولة إنشاء نظام أساسي جديد بالكامل أو مجموعة من التطبيقات، تريد الشركة أن يتمكن مستخدمو الحواسيب الشخصية من الوصول إلى تطبيقات العمل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج الألعاب التي يمتلكونها بالفعل، ولكن داخل النظارات معًا وحسب الحاجة.

ولم تكشف لينوفو عن المواصفات الكاملة للنظارات بعد، لكن يبدو أنها تشمل ثلاث كاميرات أمامية، ودعم عدسات الوصفات الطبية، وسلكًا للاتصال بجهاز حاسوب محمول. وفي عرضت لينوفو النظارة، وهي تعمل مع حاسوب يحتوي الجيل التاسع من معالجات Intel Core i7، وبطاقة الرسوميات GeForce GTX، أي أنها قد تتطلب حاسوب بمواصفات مرتفعة.

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يُشار إلى أن لينوفو ليست الأولى في تسخير تقنية الواقع المعزز، إذ حاولت الشركات المنافسة من قبل، مثل: مايكروسوفت، و(ماجيك ليب) Magic Leap، تطوير منصات جديدة تمامًا تعتمد كليًا على نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، ولكن تلك النظارات تحتاج إلى شراء حاسوب جديد بمواصفات مرتفعة للاستفادة من قدرات النظارة، في حين حاولت شركات أخرى، مثل: كوالكوم، و(إنريل) Nreal التركيز على الحلول التي توصل بالهواتف الذكية ويمكن استخدامها في كل مكان. أما نظارة لينوفو فيبدو أنها تضيق نطاق حركة المستخدم وتحصره بكرسي، وتركز إلى حد كبير على حالات الاستخدام الأبسط.

هذا؛ ولم تُعلن لينوفو عن سعر أو موعد إطلاق نظارة الواقع المعزز الجديدة، ولكنها عرضتها هذا الأسبوع في معرض بالصين. وسبق للشركة أن سوقت لحلول الواقع المعزز القائمة على فيلم حرب النجوم Star Wars الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى نظارة الواقع الافتراضي (ميراج سولو في آر) Mirage Solo VR التي استُخدمت حديثًا للتطبيقات الطبية للأطفال.