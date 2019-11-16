شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت مصادر فى الوكالة الدولية، اليوم السبت، إنه سيتم خلال المؤتمر العام اعتماد اختيار السفير الأرجنتينى رافائيل جروسى كمدير عام جديد للوكالة، وذلك بعد فوزه فى انتخابات مجلس محافظى الوكالة مؤخرا.
من ناحية أخرى اختتمت أعمال دورة تدريبية دولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول حماية أنظمة وشبكات الأمن النووى من الهجمات الإلكترونية.
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