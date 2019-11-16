تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بتصميم صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة شاومي في مكتب CNIPA في الصين حقوق الملكية الفكرية لتصميم صدفي قابل للطي في الهواتف الذكية.

كشفت مخططات براءة إختراع شاومي، عن تصميم صدفي قابل للطي في الهواتف الذكية يختلف عما قدمت موتورولا في هاتفها الذي أعلن عنه مؤخراً RAZR.

تعود مخططات براءة الإختراع الخاصة بهاتف شاومي لشهر أغسطس من عام 2018، إلا أن براءة الإختراع ظهرت في الفترة الأخيرة بعد إعلان موتورولا الرسمي عن هاتف RAZR.

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وتكشف مخططات براءة إختراع شاومي عن تصميم لهاتف بتصميم مربع عند الطي، مع أبعاد طويلة عند فتح الهاتف، أيضاً عند طي الهاتف تظهر شاشة صغيرة بشكل مستطيل، بينما يأتي النصف الأخر من الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخارجية، أيضاً يضم الهاتف كاميرة داخلية في الإطار العلوي عند فتح الشاشة.

بالتأكيد مازالت براءة إختراع شاومي في مرحلة التخطيط في الوقت الحالي، أيضاً قد لا تنتقل إلى مرحلة التنفيذ في وقت قريب، إلا أن ظهور براءة إختراع شاومي يؤكد على إتجاه جديد في تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي على غرار Motorola RAZR.

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