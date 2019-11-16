MacBook Pro ذو شاشة 16 إنش سيدعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين بدقة 6K

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في وقت سابق من هذا الأسبوع بإطلاق نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro، وهي الآن النسخة الأرقى في تشكيلة MacBook Pro Series. في حين تم تصميم هذا الحاسوب المحمول ليتم إستخدامه أثناء التنقل، فنحن نتخيل أن هناك من يخطط لإستخدامه أثناء تواجده في المنزل أو في المكتب أيضًا، ومن ثم، سيقوم بربطه بالشاشات الخارجية.

إذا كنت تتساءل عن دعم الشاشات الخارجية، فإن حواسيب MacBook من آبل تدعم بالفعل الشاشات الخارجية بدرجات متفاوتة، ولكن وفقا لوثيقة الدعم الرسمية من آبل، فهي تشير إلى أن نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro ستكون قادرة على دعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين بدقة 6K وبمعدل التحديث 60Hz.

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بدلاً من ذلك، إذا لم تكن لديك شاشات 6K، فسوف يكون هذا الحاسوب المحمول قادرًا أيضًا على دعم ما يصل إلى شاشتين بدقة 5K أو أربع شاشات بدقة 4K. سواء أكنت بحاجة فعليًا إلى هذا العدد من الشاشات أم لا، ولكن على الأقل وفرت لك شركة آبل الخيار.

سعر MacBook Pro الجديد من شركة آبل يبدأ من 2500 دولار أمريكي، وهو نفس سعر النسخة الأساسية من MacBook Pro ذو شاشة 15 إنش والذي سيتم إستبداله في التشكيلة.