الفيسبوك تختبر ميزة جديدة على منصتها تم إستعارتها من تطبيق إنستاجرام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن Facebook و WhatsApp و Instagram عبارة عن منصات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، فقد رأينا على مر السنين كيف حاولت الفيسبوك تقديم ميزات مشابهة لكل منتج من منتجاتها. على سبيل المثال، تعتبر القصص ( Stories ) واحدة من تلك الميزات التي رأيناها تشق طريقها إلى جميع التطبيقات الثلاثة.
يبدو الآن أن الفيسبوك قد تكون مهتمة بجلب ميزة أخرى من إنستاجرام إلى تطبيق الفيسبوك نفسه، وهذه الميزة هي ” الصور الشعبية “. إذا لم تكن قد لاحظت ذلك، فقد أجرت الفيسبوك مؤخرًا إختبارًا حيث إذا قمت بالنقر فوق صورة من خلاصة الأخبار ( News Feed )، فقد تكون لاحظت في الأسفل أن هناك المزيد من الصور التي تعتبرها الشبكة الإجتماعية شائعة.
لسنا متأكدين من كيفية تحديد الفيسبوك للصور التي سيتم عرضها هنا، ولكن في الأساس ستكون قادرًا على متابعة التمرير والبحث عن الصور. أكدت الفيسبوك منذ ذلك الحين لموقع TechCrunch أنها تقوم بالفعل بإختبار هذه الميزة وأن الإختبار قد إنتهى منذ ذلك الحين. أوضحت الشركة أيضًا أنها تحقق في الميزة وتخطط لإجراء المزيد من الإختبارات في المستقبل، ولكنها لم تصل إلى حد التأكيد الفعلي على ما إذا كانت ستقوم بإطلاق هذه الميزة لعامة المستخدمين في المستقبل.
يجب أن نشير إلى أن الفيسبوك تقوم بإجراء الإختبارات بين الحين والآخر بحثًا عن ميزات جديدة، لذلك من الصعب تحديد أي منها قد تشق طريقها إلى عامة المستخدمين.
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