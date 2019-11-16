OnePlus تصدر تحديث جديد للهاتف OnePlus 7T Pro يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus هذا الأسبوع بإصدار تحديث جديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.0.4 للهاتف OnePlus 7T Pro. هذا التحديث يبلغ حجمه حوالي 166 ميغابايت ويتم إطلاقه على دفعات، لذلك قد يكون أو لا يكون متاحًا على جهازك وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، هناك بعض المستخدمين الذين حصلوا على هذا التحديث بالفعل.

هذا التحديث الجديد يعمل على تحسين إستهلاك الطاقة أثناء السكون، وتحسين إستقرار نظام التشغيل، فضلا عن إصلاح خلل الشريط الأسود أثناء الشحن أو تشغيل فيديو. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يعمل أيضًا على إصلاح إتصال البلوتوث في السيارات، وتعزيز ميزة إلتقاط الصور الطويلة للشاشة، ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر.

إذا كان لديك الهاتف OnePlus 7T Pro، فتحقق من معرفة ما إذا كان التحديث متاحًا لك أم لا. يجب أن يكون متاحًا أيضًا للهاتف OnePlus 7T Pro McLaren Edition، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.