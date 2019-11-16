شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام محطات شحن USB العامة قد تعرض أجهزتك للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختصون من التهديد المتزايد للبرامج الضارة التي يتم نقلها عبرمحطات شحن USB العامة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المختصين أكدوا أنه يمكن للمتطفلين إرسال برامج ضارة من هواتفهم أوأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن عبر منفذ USB، وبعد ذلك تصبح المحطات مركزًا فعالًا لتوزيع الفيروسات.

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وأضاف المختصون أنه هناك تكتيك شائع آخريتمثل في اختراق نهاية كبل USB نفسه، ثم تركه موصولًا إلى قاعدة شحن على أمل أن يستخدم الناس سلك القراصنة بدلاً من الحفرعبر الحقائب الخاصة بهم لسحب ما لديهم.

وقال محامي منطقة لوس أنجلوس، جاكي لاسي، إن المتسللين يستخدمون برامج ضارة في محطات شحن USB عامة لتصديرالبيانات من هاتف شخص ما أوسرقة كلمات المرورأوقفل المستخدم من أجهزته الخاصة.

ولحماية الأشخاص من خطر اختراق أجهزتهم أوصى لاسي باستخدام محول التيار المتردد والتوصيل بمنافذ طاقة التيارالمتردد بدلاً من منافذ USB الموجودة في الأماكن العامة، وتشجع الأشخاص على إحضار محولات التيار المتردد معهم دائمًا عند السفر.