تكنولوجيا: استخدام محطات شحن USB العامة قد تعرض أجهزتك للاختراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختصون من التهديد المتزايد للبرامج الضارة التي يتم نقلها عبرمحطات شحن USB العامة.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المختصين أكدوا أنه يمكن للمتطفلين إرسال برامج ضارة من هواتفهم أوأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن عبر منفذ USB، وبعد ذلك تصبح المحطات مركزًا فعالًا لتوزيع الفيروسات.
وقال محامي منطقة لوس أنجلوس، جاكي لاسي، إن المتسللين يستخدمون برامج ضارة في محطات شحن USB عامة لتصديرالبيانات من هاتف شخص ما أوسرقة كلمات المرورأوقفل المستخدم من أجهزته الخاصة.
ولحماية الأشخاص من خطر اختراق أجهزتهم أوصى لاسي باستخدام محول التيار المتردد والتوصيل بمنافذ طاقة التيارالمتردد بدلاً من منافذ USB الموجودة في الأماكن العامة، وتشجع الأشخاص على إحضار محولات التيار المتردد معهم دائمًا عند السفر.
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