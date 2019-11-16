شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعتزم الانتقال إلى مكان أكبر في هدسون ياردز بنيويورك..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة فيس بوك، عقد ايجار مساحة مكتبية تصل إلى 1.5 مليون قدم مربع "، في "هدسون ياردز" بمدينة "نيويورك" حيث تعتزم الانتقال إلى المكاتب الجديدة في 2020.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد أعلنت "هدسون ياردز" أن مكاتب "فيس بوك" الجديدة تقع في ثلاثين طابقاً موزعة على ثلاثة مبانٍ، ويتضمن عقد الإيجار الجديد ساحة تصل مساحتها إلى 1.2 مليون قدم مربع في برج "هدسون ياردز" الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 300 متر، إلى جانب المساحة المتبقية في مبنى "30 هدسون يارد".

فيما يقع المكتب الرئيسي لـ"فيس بوك" في مدينة "مانهاتن"، أما مقر قيادة الشركة فهو في "مينلو بارك" بولاية "كاليفورنيا"، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن عدد الموظفين المقرر انتقالهم إلى مكتبها الجديد.

وقال جون تينانيس نائب رئيس فيسبوك للمرافق العالمية والعقارات في بيان: "عند النظر في المرحلة التالية من نمونا في المدينة، كان من المهم أن يكون لدينا أحدث مساحة مكتبية في قلب مجتمع نابض بالحياة يوفر الوصول إلى الفنون والثقافة والاعلام والتجارة"، فيما يعد عقد الإيجار هذا أحد أكبر المعاملات العقارية في تاريخ فيس بوك.