شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن وصول هاتف أيفون 12 بكاميرا رباعية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهرت صورجديدة مسربة قيل إنها تكشف عن تصميم هواتف أيفون 12 لشركة أبل ، وأشارت إلى أن الهاتف الجديد سيأتى بكاميرات ذات عدسات رباعية.

وبحسب موقع PhoneArena الهندى، تشير الصور إلى أن العدسات الأربع ستشمل عدسة تليفوتوغرافيّة وعدسة واسعة بمستشعر ToF، فيما قال التقريرأنه يمكن لعدسة ToF قياس العمق بدقة أكبر بكثير من تلك العادية، لذلك يمكن أن يكون الخيارالأمثل لاستخدامات الواقع المعزز.

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وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي، فمن الممكن أن تكون الحواف أكثر نعومة لتختفي لصالح الحواف المسطحة، على غرار iPhone 5، وفقًا للصور، كذلك فمن المنتظر المحافظة على نفس مساحة الشق الموجود أعلى الشاشة، إلا انه سيكون أصغر بكثير، وفقًا للشائعات.

وفيما يتعلق بالألوان المنتظرة لهواتف أيفون 12، فحتى الآن هناك لونين جديدين هما Rose Gold وMidnight Black.