علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن وصول هاتف أيفون 12 بكاميرا رباعية..اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن وصول هاتف أيفون 12 بكاميرا رباعية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ظهرت صورجديدة مسربة قيل إنها تكشف عن تصميم هواتف أيفون 12 لشركة أبل ،  وأشارت إلى أن الهاتف الجديد سيأتى بكاميرات ذات عدسات رباعية.

0_THP_CHP_151119SLUG_7837JPG

وبحسب موقع PhoneArena الهندى، تشير الصور إلى أن العدسات الأربع ستشمل عدسة تليفوتوغرافيّة وعدسة واسعة بمستشعر ToF، فيما قال التقريرأنه يمكن لعدسة ToF قياس العمق بدقة أكبر بكثير من تلك العادية، لذلك يمكن أن يكون الخيارالأمثل لاستخدامات الواقع المعزز.

Advertisements

0_THP_CHP_151119SLUG_7838JPG

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي، فمن الممكن أن تكون الحواف أكثر نعومة لتختفي لصالح الحواف المسطحة، على غرار iPhone 5، وفقًا للصور، كذلك فمن المنتظر المحافظة على نفس مساحة الشق الموجود أعلى الشاشة، إلا انه سيكون أصغر بكثير، وفقًا للشائعات.

0_THP_CHP_151119SLUG_7839JPG

وفيما يتعلق بالألوان المنتظرة لهواتف أيفون 12، فحتى الآن هناك لونين جديدين هما Rose Gold وMidnight Black.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن وصول هاتف أيفون 12 بكاميرا رباعية..اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا