تكنولوجيا: هواوي تحصل على تمديد لترخيص العمل مع الشركات الأمريكية لمدة أسبوعين بدءاً من الاثنين المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر من رويترز مؤخراً على أن هواوي في طريقها للحصول على أسبوعين تمديد في ترخيص العمل مع الشركات الأمريكية، على أن يبدأ الترخيص يوم الاثنين المقبل.

أثر الحظر الأمريكي الذي فرض على شركة هواوي على بعض الشركات الأمريكية أيضاً، التي شهدت خسائر نتيجة لإيقاف التعاملات مع العملاق الصيني، ولقد حصلت هواوي على ترخيص لفترة محدودة تصل إلى 90 يوماً للعمل مع الشركات الأمريكية، على أن ينتهي هذا الترخيص يوم الاثنين المقبل.

وفي تقرير جديد من رويتز، أشير إلى أن هواوي ستحصل على تمديد لهذا الترخيص لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الأثنين الذي تنتهي فيه فترة الترخيص الأولى، إلا أن هذا التمديد لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن.

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يذكر أن بداية الحظر الأمريكي لشركة هواوي كانت خلال شهر مايو، والذي ترتب عليه وقف التعامل بين الشركات الأمريكية والعملاق الصيني، ومن ثم حصلت شركة هواوي على تصريح للعمل مع الشركات الأمريكية لفترة محدودة تصل إلى 90 يوماً، ومن ثم تم تمديد التصريح في شهر أغسطس، والذي ينتهي رسمياً يوم الاثنين المقبل.

من جانب أخر تقدمت مجموعة من الشركات الأمريكية بطلبات للإدارة الأمريكية للتصريح ببدء ترخيص منتجاتها من جديد لشركة هواوي، في الوقت الذي إستطاعت هواوي أن تحقق مبيعات جيدة من هواتفها الذكية رغم الحظر الأمريكي، إلا أن غياب ترخيص الأندوريد نظراً لهذا الحظر يؤثر بالتأكيد على التوسع بمبيعات الإصدارات الجديدة في الأسواق العالمية.

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