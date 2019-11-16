Xiaomi تقول أن جميع هواتفها القادمة في العام 2020 والتي تكلف أكثر 285$ ستدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun أن الشركة تخطط لإطلاق ما لا يقل عن 10 هواتف ذكية جديدة متوافقة مع شبكات 5G. اليوم، خلال كلمة إفتتاحية بمدينة قوانغتشو الصينية، أكد ذلك من جديد وقال أن جميع الهواتف التي تزيد قيمتها عن 2000 يوان صيني ( حوالي 285 دولار أمريكي ) ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كان خطاب الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi جزءًا من مؤتمر China Mobile Global Partner Conference السنوي لشركة الإتصالات الصينية China Mobile. وخلال الحدث، قال رئيس مجلس إدارة الشركة Yang Jie أن الخطط تهدف إلى إضافة 70 مليون مستخدم لشبكات الجيل الخامس في العام 2020 وجلب تكنولوجيا 5G إلى أكثر من 100 صناعة. وكان الضيف المهم الآخر في المؤتمر هو السيد Howard Liang، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Huawei.

حاليًا، لدى شركة Xiaomi محفظة متواضعة نوعًا من أجهزة 5G، فهناك Xiaomi Mi Mix 3 5G القديم نسبيًا، والهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G المتاح في الصين فقط، والهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الذي يُعتبر إلى حد كبير مجرد مفهوم مع العلم بأن الشائعات ذكرت أنه سيتم تصنيع 500 وحدة فقط من هذا الهاتف.

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من خلال جلب المزيد من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات 5G بأسعار أرخص، من المحتمل أن نرى الجيل الجديد من الشبكات يصل مع أجهزة مثل Redmi K30 و Xiaomi Mi 10 SE و Redmi Note 9 Pro.

سيكون الرهان الأكثر أمانًا هو أن هواتف Xiaomi Mi10 القادمة والجيل المقبل من الهاتف Xiaomi BlackShark سيحصلان أيضًا على دعم 5G، بالإضافة إلى 4G فقط في الأسواق التي لا تتوفر فيها شبكات الجيل الخامس بعد.