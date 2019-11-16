شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ملصقا جديدا لجمع التبرعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك ميزة جديدة للمستخدمين، والتى تتيح لهم جمع التبرعات من خلال ملصقات خاصة فى "القصص"، فضلا عن إتاحة أيقونة لجمع التبرعات ايضا بتطبيق إنستجرام.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد كشف فيس بوك عن 3 مزايا جديدة خاصة بجمع التبرعات على مختلف منصاتها، والتى تشمل توفير أيقونة للمؤسسات الخيرية والجمعيات لوضعها على حساباتهم فى منصة إنستجرام لجمع المال مباشرة، وملصق جديد لجمع التبرعات على القصص في منصة فيس بوك الرئيسية، وكذلك ميزة لجمع المال أثناء البث المباشر للألعاب على المنصة ذاتها.

وعلى ما يبدو أن فيس بوك يرغب في أن يجعل منصته مكانا مناسبا لجمع التبرعات والمال لمختلف الأغراض مستغلا العدد الكبير من المستخدمين، وعلى الرغم من أن هذه الميزات لن تؤدى على الأرجح إلى إحداث ثورة فى جهود جمع التبرعات على فيس بوك، إلا أنها ستضع التبرعات فى المقدمة ومركزًا للعديد من المستخدمين وتسهيل المساهمات.