شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الرجل الطائر" يسجل رقما قياسيا جديدا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن البريطاني ريتشارد براوننج، من تحقيق رقم قياسي جديد، بعدما حلق لمسافة طويلة، باستخدام بذلة طائرة، وسط ذهول المتابعين، بحسب سكاي نيوز.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن براوننغ طار بسرعة 136 كيلومترا في الساعة، متجاوزا بذلك الرقم السابق الذي سجله في سنة 2017، وبلغ 51 كيلومترا في الساعة.

وانطلقت الرحلة المثيرة من شاطئ برايتون، واستطاع براوننج أن يحرزتقدما بأكثرمن 80 كيلومترا في الساعة مقارنة بالرقم السابق، وقال صاحب الإنجاز، في تصريح صحفي، إنه أراد من خلال الجولة السريعة أن يظهر مدى تقدم التقنية المستخدمة في البذلات النفاثة والطائرة، بعد الرقم المسجل قبل عامين.

ووصف براوننج الطيران باستخدام البذلة بالأمرالمبهج، مضيفا أن مستوى "الأدرينالين"، قد تدفق بشكل ملحوظ أثناء التحليق.

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وأوضح أن البذلة التي طار بها، مؤخرا، اعتمدت بشكل كامل في تصميمها على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما أنها صارت أخف وزنا، وأفضل أداءً، وأكثر قوة، الأمرالذي يحسّن من القدرة على الطيران.

جدير بالذكرأن براوننج قد أسس شركة "جرافيتي إنداستريز" المتخصصة في صناعة البذلات الطائرة، ووصف خوض التجربة، بأنه شبيه بما يمكن أن يراه الإنسان في الأحلام.