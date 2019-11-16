شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة AirPods Pro تحصل على أول تحديث للبرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت سماعة AirPods Pro من أبل على أول تحديث للبرامج الثابتة منذ صدوره، حيث تم تصنيف الإصدارالجديد من البرنامج الثابت باسم 2B588 بينما كان الإصدار الذي تم شحن AirPods Pro به هو 2B584.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيشيررقم المراجعة الثانوي إلى أن البرنامج الثابت يحتوي على إصلاح أخطاء صغيرأو تحسين محتمل، وفقًا لتقرير Apple Insider مؤخرًا، ولا يحتاج المستخدمين إلى فعل أي شيء لتثبيت البرنامج الثابت، حيث سيتم تطبيقه تلقائيًا عند اتصال AirPods Pro بجهاز أيفون أوأيباد.

كذلك، فلا توجد آلية تحديث محددة متاحة يمكن أن تفرض تحديثًا على AirPods Pro، ولكن يمكن للمستخدمين التحقق من رقم إصدار البرنامج الثابت من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم الضغط على عام، ثم About وAirPods Pro.

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وتتوافق AirPods Pro مع أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS 13.2 أو الأحدث، أو iPadOS 13.2 أو الأحدث، أو watchOS 6.1 أو الأحدث، أو tvOS 13.2 أو الأحدث، أو macOS Catalina 10.15.1 أو الأحدث.