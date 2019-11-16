تكنولوجيا: سامسونج تطلق صفحة دعم لإصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات السابقة على تطوير العملاق الكوري إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي، والذي ينطلق قريباً بعنوان Galaxy Fold 2، ولقد أضافت سامسونج بالفعل مؤخراً صفحة دعم رسمية إستعداداً لإطلاق الهاتف.

رصد الإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Fold 2 في بعض التسريبات خلال الفترة الماضية بنموذج رقم SM-F700F، ولقد نشرت العملاق الكوري إعلانات تشويقي عن الهاتف الذي يأتي بتصميم يحاكي Moto Razr.

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ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن أن يتميز هاتف Galaxy Fold 2 بتصميم صدفي، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي في إفريقيا، نظراً لرصد إضافة صفحة الدعم في موقع سامسونج الرسمي في إفريقيا.

وتعرض صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy Fold 2 رموز للإنتقال إلى صفحة تقدم مزيد من التفاصيل حول ضمان الهاتف، وبعض التنبيهات، إلى جانب أرقام خاصة بالدعم الفتي.

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