Huawei ستحصل على ترخيص للعمل مع الشركات الأمريكية لأسبوعين إضافيين يوم الإثنين

فاطمة أيت طالب - دبي - في حلقة أخرى ضمن مسلسل الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يبدو أنه يضر بشركة Huawei أكثر من غيرها، تستعد الشركة الصينية للحصول على تمديد لمدة أسبوعين لتواصل عملها مع الشركات الأمريكية، على الأقل وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء رويترز. إنه تمديد قصير لمدة 90 يومًا السابقة، والتي تنتهي يوم الإثنين.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن وجود تمديد أطول قيد الإعداد، ولكن تم إعاقته بسبب العقبات التنظيمية، وبالتالي هذا يفسر لماذا تم الموافقة على التمديد القصير. بطبيعة الحال، لم يؤكد أي مصدر رسمي هذه التصريحات بحيث رفض كلا الطرفين الإدلاء بأي تصريحات.

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بعد أن قررت أن شركة Huawei تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية الشركة في قائمتها السوداء في شهر مايو الماضي، وهذا ما منع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية. بعد ذلك، تم إصدار قرار بتأجيل هذا المنع وتم تمديده في شهر أغسطس الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وهذا التمديد سينتهي يوم الإثنين.

كانت الأخبار السارة لشركة Huawei تأتي من عدة إتجاهات، بما في ذلك إستئناف العمل مع كوالكوم و ARM، وقد أظهرت المبيعات المتنامية على الرغم من عواقب الحرب التجارية أنه لم يتم فقدان كل شيء. ومع ذلك، لا يزال يتعين حل مشكلة رئيسية واحدة وهي أن الحظر كان يعني أن أحدث هواتف Huawei لن تتمكن من الحصول على تراخيص من جوجل، وعلى الرغم من أنها لا تزال تعمل بنظام الأندرويد، إلا أن عدم توفر تطبيقات وخدمات جوجل في هذه الهواتف يجعل عملية بيعها في الأسواق الغربية صعبة.