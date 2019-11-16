فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية بدأت بالفعل بترقية هواتفها الذكية إلى Android 10، فقد حان الوقت بالنسبة لشركة Sony لتكشف لنا عن خططها بشأن هذا الصدد، وهذا بالضبط ما قررت القيام به أخيرًا اليوم.
أعلنت الشركة أن ثمانية من هواتفها الذكية ستحصل على الإصدار الأخير من نظام Android 10. هذه الهواتف الذكية الثمانية هي : Xperia 1 و Xperia 5 و Xperia 10 و Xperia 10 Plus و Xperia XZ2 و Xperia XZ2 Compact و Xperia XZ2 Premium و Xperia XZ3.
إذا كان لديك هاتف آخر من شركة Sony وكنت تأمل في أن يحصل على نظام Android 10، فأنت غير محظوظ، على الأقل في الوقت الراهن. هناك دائمًا فرصة بأن تقوم الشركة بإضافة المزيد من الأجهزة إلى القائمة في وقت لاحق، ولكن لا تتحمس كثيرًا.
سيكون Xperia 1 و Xperia 5 أول من سيحصل على تحديث Android 10، وهذا ما سيحدث في وقت ما خلال شهر ديسمبر المقبل. سيتعين على الهواتف الستة الأخرى الإنتظار حتى ” أوائل العام 2020 “، على حد تعبير شركة Sony. سيختلف توقيت الإطلاق الدقيق والتوفر حسب السوق أو شركة الإتصالات، كالمعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony تؤكد أنها ستجلب تحديث Android 10 لثمانية من هواتفها الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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