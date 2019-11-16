تكنولوجيا: تويتر يحظر رسميًا جميع الإعلانات السياسية على المنصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت منصة التواصل الاجتماعي المصغرة تويتر رسميًا جميع أنواع الإعلانات السياسية من المنصة، وذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس التنفيذي جاك دورسي أن موقع المدونات الصغيرة لم يعد يسمح بهذه الإعلانات.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن تويتر لن يسمح بالترويج لأي محتوى سياسي من المرشحين، والأحزاب، والحكومات أو المسؤولين، ولجان الحسابات العامة (PACs) وبعض المجموعات السياسية غير الهادفة للربح، وقالت الشركة في بيان "يحظرتويترعالميًا الترويج للمحتوى السياسي، لقد اتخذنا هذا القرار استنادًا إلى إيماننا بضرورة الوصول إلى الرسائل السياسية وليس شراؤها".
ويعرف تويتر المحتوى السياسي على أنه محتوى يشير إلى مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي منتخب أو معين أو انتخابات أو استفتاء أو إجراء اقتراع أو تشريع أو تنظيم أو نتيجة توجيهية أو قضائية، وقال تويتر "الإعلانات التي تحتوي على إشارات إلى المحتوى السياسي، بما في ذلك مناشدات التصويت، وطلب الدعم المالي، والدعوة لصالح أو ضد أي من أنواع المحتوى السياسي المذكورة أعلاه، محظورة بموجب هذه السياسة".
يذكر أنه في 31 أكتوبر، قام دورسي بالتغريد: "في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي للغاية وفعال للغاية بالنسبة للمعلنين التجاريين، فإن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة للسياسة".
من جانبه قال براد بارسكيل، مدير حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، إن الحظر "محاولة أخرى من جانب اليسارلإسكات ترامب والمحافظين"، وقال تويتر إنه لا يسمح أيضًا بإعلانات من أي نوع من قبل المرشحين أو الأحزاب السياسية أو المسؤولين الحكوميين المنتخبين أو المعينين، "قد يقوم ناشرو الأخبار الذين يستوفون معاييرالإعفاء الخاصة بنا بعرض إعلانات تشيرإلى المحتوى السياسي / أوالمعلنين المحظورين بموجب سياسة المحتوى السياسي الخاصة بنا، ولكن قد لا تشمل الدعوة إلى أو معارضة تلك المواضيع أو المعلنين".
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