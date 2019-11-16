تكنولوجيا: شاومي تؤكد على التوسع بتقنية 5G في الإصدارات المتوسطة من هواتفها في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي على أن الشركة تستعد لدعم كافة الإصدارات المتوسطة من مستوى تسعير 285 دولار فما فوق التي تنطلق في 2020 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

تستعد شركة شاومي لدعم أكثر من 10 من هواتفها الذكية العام المقبل بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة خلال حدث Guangzhou الذي أقيم في الصين.

ولقد أشار Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إلى أن الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية في 2020، التي تأتي بمستوى تسعير من 285 دولار أو 255 يورو ستحظى بميزة الإتصال بشبكات 5G، من جانب أخر أشار Yang Jie إلى خطط الشركات القادمة للتوسع بتقنية 5G لضم 70 مليون مستخدم في تقنية 5G في 2020.

Advertisements

ولقد قدمت شركة شاومي مجموعة من هواتف 5G خلال هذا العام، حيث أطلقت كلاً من هواتف Mi Mix 3 5G، و Mi 9 Pro 5G، و Mi Mix Alpha، وهي مجموعة محدودة من هواتف 5G، يأتي بعضها في السوق الصيني فقط.

ومن المتوقع أن تقدم شاومي تقنية 5G العام المقبل في كلاً من Redmi K30، و Mi 10 SE وأيضاً هاتف Redmi Note 9 Pro، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mi 10 والإصدار الجديد من هاتف الألعاب Black Shark بتقنية 5G أيضاً.

المصدر

اعلان

