شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يتربع على قائمة أغنياء العالم بثروة 110 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، هذه هي المرة الأولى التى يتمكن فيها "جيتس" من الاحتفاظ بالمركز الأول كأغنى رجل في العالم منذ أكثر من عامين، حيث كان قد وصل إلى المركز الأول لوقت قصير الشهر الماضي، وذلك عقب إعلان أمازون هبوط أرباحها الفصلية بنسبة 28 % مقارنة بالعام السابق، إلا أن "جيتس" عاد وخسرمركزه سريعا لصالح بيزوس فى ذلك الوقت.
وأرجع التقريرعودة "جيتس" إلى المركز الأول نتيجة لصفقة قيمتها 10 مليارات دولار فازت بها مايكروسوفت لتخزين بيانات وزارة الدفاع الأميركية والتي ساهمت في زيادة أسهمها، وذلك في الوقت الذى تراجعت فيه أسهم أمازون، التي كانت تنافس على الصفقة، بنسبة 2%، كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت هذا العام بقيمة 48 %، مما زاد قيمة الأسهم التي يمتلكها جيتس في شركة البرمجيات العملاقة، فيما أصبح "جيف بيزوس" في المركز الثاني بصافي ثروة 108.7 مليار دولار أميركي.
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