شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يكشف للناس عن هوية الطائرات بدون طيار وأهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكبر شركة مصنعة للطائرات بدون طيار فى العالم عن خطط لتطبيق هاتف ذكى جديد يتيح للمستخدمين التعرف على الطائرات بدون طيار الغامضة التى تحلق حولهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسمح تطبيق الهاتف الذكى الجديد للناس بتحديد الطائرات الغامضة التى تحلق فوقها ومعرفة من ينتمون إليها وما الذى يستخدمونه.

وتم تطوير التطبيق من جانب DJI، عملاق الطائرات بدون طيار ومقرها شنتشن، وهو التطبيق الذى لم يكشف عن اسمه بعد، لإصداره فى أوائل عام 2020، فى انتظار موافقة الجهات التنظيمية الحكومية.

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وسيكون للتطبيق نطاق من حوالى 6 أميال باستخدام WiFi Aware، وهو بروتوكول اتصال جديد يسمح للأجهزة التى تدعم WiFi بالتواصل مع بعضها البعض.

وأعلنت شركة DJI عن التطبيق الجديد فى مؤتمر Drone Enable الذى ترعاه الأمم المتحدة فى مونتريال هذا الأسبوع، حيث قال برندان شولمان من الشركة "لقد أنشأنا حلاً لتحديد الهوية عن بعد يعمل مع ما يمتلكه الناس بالفعل".

وسيوفر التطبيق أول مرة يتمكن فيها الجمهور من مراقبة حركة مرور الطائرات بدون طيار دون معدات متخصصة باهظة الثمن، والذى يستخدم شبكة WiFi لتحديد رقم تسجيل الطائرات بدون طيار القريبة ومطابقتها مع مالك.