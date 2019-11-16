شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل لقاء فضائى مع رائدات ناسا من داخل المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت رائدتا فضاء ناسا جيسيكا مائير وكريستينا كوتش مع المغنية ومقدمة البرامج الحوارية كيلي كلاركسون من محطة الفضاء الدولية، حيث ناقشن كل شيء من السير في الفضاء إلى الرعاية الذاتية وحتى الحلم للسير على القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تعجبت كلاركسون من رحلة كوتش ومائير المذهلة بالفضاء وسألت "كيف كانت أول مرة قمت فيها بالوصول إلى الفضاء؟ كيف كان شعورك؟"

وقالت كوتش "لقد كان شعور لا يصدق على الاطلاق"، وعندما رأت الأرض تحتها أول مرة قالت "كنت أعرف، نعم، أنا حقًا في الفضاء".

وكان السؤال الثانى "ما هو الغرض من هذه المهمة بالذات؟ ما العمل الذي تقوم به هناك الآن؟"، والذى أجابت عليه مائير "أي نوع من العلوم، نحن نفعل ذلك هنا".

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ووصفت بعض الأمور التى يقومن بها مثل تجارب نمو البروتين وتجارب الاحتراق التي تتم على المحطة، فيما قالت كوتش إن العلماء يدرسون كيف تؤثر الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان وعملياته على المدى الطويل، لإبلاغ المهمات الطويلة الأجل في المستقبل بعمق أكبر.

بعد مناقشة التحديات التي تواجه رواد الفضاء في السير في الفضاء، سألت كلاركسون عما إذا كان بإمكان كوتش ومائير أن ينقلبا في بيئة الجاذبية الصغرى في المحطة الفضائية خلال البث، حيث حملت مائير ركبتيها على صدرها ولفتها كوتش حولها.

وسألت كلاركسون عما إذا كانت لديهن أي نصيحة للفتيات اللاتى تشاهدهن وقد يرغبن في أن يصبحن رواد فضاء، وهنا نصحت كوتش "اعتقد أن أحد الأشياء التي سيقولها كل رائد فضاء هو أنه من المهم اتباع مشاعرك".

وأضافت مائير: "عليك أن تتذكر حقًا أنها مجازفة"، مؤكدة "عليك أن تكون على استعداد لتحمل هذا الخطر وقبول أنك سوف تفشل على طول الطريق".